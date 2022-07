Belgen gaan er op eerste dag van WK schermen al in de kwalificaties uit

Aube Vandingenen, Anne Bultynck en Jasper Van Dyck hebben vrijdag de kwalificaties niet overleefd op het WK schermen in de Egyptische hoofdstad Caïro. Vandingenen en Bultynck waren actief in het degenschermen, Van Dyck in het sabelschermen.

Vandingenen begon nog goed met vier zeges en één nederlaag in de poulefase. Ze kwam zo rechtstreeks in de tweede voorronde terecht waarin de Spaanse Sara Fernandez Calleja met 15-8 te sterk bleek. Anne Bultynck verloor in de eerste voorronde met 15-9 van de Litouwse Olivija Masalo. Ze had in de poulefase twee maal gewonnen en vier keer verloren. In de eindafrekening werd Vandingenen 70e en Bultynck 117e.

In het sabelschermen bij de mannen verloor Jasper Van Dyck in de eerste voorronde van Yousef Alshamlan uit Koeweit met 15-10. Van Dyck had in de poulefase slechts één van zijn vijf duels kunnen winnen. Hij werd 113e in de eindstand.