Adoptiezoon (18) van zangeres Kim Kay in de cel na drugszaak

De adoptiezoon van zangeres Kim Kay zit in de gevangenis. Julien K. (18) is vrijdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het dealen van drugs. Er wacht hem allicht nog een tweede rechtszaak.

In februari lag de politie op de loer aan de Kongobrug in Gent. De speurders hadden de tip gekregen dat er op grote schaal drugs verhandeld werd. Ze konden één van de dealers op heterdaad betrappen, en doorzochten daarna het pand waar de dealer verbleef. Uit het onderzoek bleek dat er drie dealers betrokken waren.

Het ging om de verkoop van weed, cocaïne en MDMA. De dealers contacteerden hun klanten via de app Snapchat, om zo niet afgeluisterd te kunnen worden door de politie. Maar de speurders vonden zeven smartphones met de app, waarin ze de gesprekken van de dealers met hun klanten konden reconstrueren.

Eén van de drie dealers bleek Julien K. uit Gent te zijn. Hij is de adoptiezoon van zangeres Kim Kay en haar ex-echtgenoot, een Gentse arts.

“Geen spijt”

Tijdens het onderzoek, en in de rechtszaal, bleven de drie mannen op de vlakte over de details van hun handel. Ze werden alle drie veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf, en een boete van 8.000 euro. De rechter verklaarde 10.000 euro verbeurd. “Aangezien ze geen spijt vertonen, kan er geen sprake zijn van gunsten”, meende de rechter.

“Deze straf zou een signaal moeten zijn, opdat ze hun leven zouden herpakken”, meent meester Thierry Goffart, de advocaat van één van de drie veroordeelden.

Geweld

Julien K. verscheen aangehouden voor de rechter, en werd overgebracht uit de gevangenis. Hij is ook aangehouden in een ander drugsdossier, waarbij er ook sprake is van geweld. Ook daarvoor zal hij allicht voor de rechtbank moeten komen.