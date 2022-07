Magnus Cort Nielsen heeft bijzonder ritueel na ritwinst: “En dan film ik mezelf naakt terwijl ik met mijn geslachtsdeel ‘helikopter’ speel”

Magnus Cort Nielsen is één van de Denen die een uitstekende Ronde van Frankrijk beleeft. De 29-jarige renner van EF reed enkele dagen rond in de bollentrui en pakte onlangs ook een etappezege. In de columns die hij tijdens de Tour voor het Deense BT schrijft, lichtte Cort Nielsen verder toe hoe zo’n etappezege juist gevierd wordt…

“Deze rit is van mij verdomme. Dit is mijn overwinning!”, blikte Cort Nielsen in zijn column terug op hoe hij de tiende etappe won na een milimetersprint met Nicholas Schultz. “Ik had het gevoel dat ik gewonnen had, maar ik was niet zeker. Toen ik na de finish op de grond lag te bekomen, hoorde ik de teamradio en begonnen mensen rondom mij te schreeuwen. Het was echt gek. Kunnen winnen in de Tour is voor mij het grootste wat er is. Ik droomde er al langer van”, vertelde de Deen.

Maar zo’n ritwinst moet ook gevierd worden en Cort Nielsen heeft daar een bijzonder ritueel voor. “Als ik zo’n rit in zo’n grote ronde als de Tour kan winnen, is er altijd een klein ritueel. Ik ga naar huis om te douchen en zet Rammstein loeihard. Als ik uit de douche kom, film ik mezelf naakt via Snapchat terwijl ik met mijn geslachtsdeel ‘helikopter’ speel. Ik stuur dat dan door naar mijn beste vrienden. Maar dat doe ik alleen bij grote overwinningen zoals in de Tour of de Vuelta. Anders zou het wat raar zijn”, aldus Cort Nielsen.

Voor de Deen is het tot dusver een meer dan geslaagde Tour, nadat hij in de eerste dagen al met de bollentrui door eigen land mocht rijden. “Ik heb een moeilijke lente achter de rug, was twee keer ziek en ik brak mijn sleutelbeen. Deze overwinning redt echt het hele seizoen.”