Oldtimerkeuring wordt beter afgestemd op realiteit

Komend najaar wordt een oldtimerverslag geïntroduceerd, waarin de aanpassingen aan het voertuig zijn opgenomen. Oldtimers zijn immers vaak niet meer helemaal origineel, omdat bepaalde wisselstukken niet meer te krijgen zijn of doordat constructeurs niet meer bestaan.

Verbouwingen die als veilig kunnen worden beschouwd, zullen door het keuringscentrum nu in een verslag worden gezet. Dat maakt dan deel uit van het keuringsbewijs.

“Er was vooral nood aan meer duidelijkheid en betere instructies”, zegt Peeters. “Er is wat onvrede bij de eigenaars van oldtimers over enkele onduidelijkheden in de huidige regelgeving en hoe deze toegepast wordt in de keuringsstations. Vandaar dat ik een procedure heb opgestart om met alle stakeholders te komen tot een duidelijker en uniformer kader. Voornamelijk voor voertuigen die niet langer volledig origineel zijn.”

Daarnaast komt er ook een vrijstelling van de periodieke keuring voor voertuigen ouder dan 1926 en hoeven oldtimers van voor 15 juni 1968 geen attesten meer voor te leggen indien de verbouwingen dateren van voor de invoering van de oldtimerkeuring in 2018.

In Vlaanderen zijn ruim 115.000 oldtimers ingeschreven.