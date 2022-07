Het ongeval vond plaats in de Overwegstraat in Pelt. — © Google StreetView

Hechtel-Eksel

De 78-jarige man uit Hechtel-Eksel die donderdagnamiddag betrokken raakte bij een ongeval in de Overwegstraat op Grote Heide is overleden. Rond 15.15 uur botsten daar twee fietsers. De 78-jarige man uit Hechtel-Eksel werd naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag raakte bekend dat hij was overleden.

(gvb)