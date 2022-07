Belgische ruiters schrijven in Zweden vierde manche van Nations Cup op hun naam

De Belgische springruiters hebben vrijdag in het Zweedse Falsterbo de vierde manche in de FEI Nations Cup gewonnen. Pieter Clemens (Hulde G), Koen Vereecke (Kasanova), Gilles Thomas (Luna) en Wilm Vermeir (IQ) kwamen samen in twee rondes aan niet meer dan vier strafpunten. Nederland werd met vijf strafpunten tweede, Groot-Brittannië met acht strafpunten derde.

Met vier strafpunten stond België na de eerste ronde op de derde plaats. De Britten en de Noren reden een foutloze eerste ronde. Clemens en Vereecke maakten geen fout, Vermeir stootte één balk af. Acht strafpunten van Thomas werd het schrapresultaat. In de tweede ronde bleven alle Belgen foutloos.

Met 215 punten uit drie wedstrijden is België vierde in de stand van de Europese eerste divisie. Nederland leidt met 280 punten, voor Duitsland (240) en Zwitserland (225). De vijfde van zes manches wordt over twee weken in het Britse Hickstead gesprongen. Voor de Belgen wordt dat de vierde en laatste van vier manches waar ze punten kunnen verdienen.