In rusthuis De Bloemelingen in Heusden-Zolder is het mondmasker verplicht voor personeel én bezoekers. — © Serge Minten

Heusden-Zolder

Door de stijgende coronacijfers voeren steeds meer rusthuizen in Limburg de mondmaskerplicht weer in. In Het Park in Neeroeteren en Cecilia in Alken moet het personeel opnieuw een mondmasker dragen. In De Bloemelingen en Hof Ter Bloemen in Heusden-Zolder is het mondmasker ook verplicht voor bezoekers.