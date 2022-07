Wout van Aert kan zich vinden in tactiek van Jumbo-Visma: “Verstandig om ons afzijdig te houden en onze benen te sparen”

LEES OOK. UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 13. De Tour is aan de Denen! Mads Pedersen is de sterkste vluchter in Saint-Étienne, favorieten beleven een snipperdag

In de achtervolging op de koplopers mengde Jumbo-Visma zich niet, ook al lagen er kansen in de sprint voor snelle man Wout van Aert. “Ik had wel goede benen en in een sprint had ik me zeker gemengd”, aldus Wout van Aert bij Sporza. “Maar we hebben de vorige dagen veel afgezien, hard gewerkt en dus was het algemeen gezien verstandiger om ons afzijdig te houden en onze benen te sparen, al bleven ze wel heel hard rijden en was het een zware etappe. Dat was uiteindelijk een goede tactiek. Toen de vlucht wegreed en ik de namen hoorde, wist ik ook al dat het moeilijk zou zijn om ze terug te grijpen. Lange tijd werd er nog in geloofd bij andere ploegen, maar uiteindelijk waren de laatste vijftien kilometer rustig.”

Van Aert telt nu 333 punten in het klassement van de groene trui. Dat is meer dan het dubbele dan Tadej Pogacar, die 164 punten telt. Mogelijk is hij na dit weekend mathematisch zeker van winst. “Ik heb het nog niet uitgerekend, maar ik laat de punten niet liggen. Als ik mathematisch zeker ben, zal dat rust geven.”

