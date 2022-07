28-jarige Louis Croenen zet een punt achter zijn zwemcarrière: “Juiste moment om aan nieuw hoofdstuk te beginnen”

“Na 16 jaar waarin zwemmen de absolute focus was in mijn leven, heb ik beslist om het topsportleven achter mij te laten”, legde de Kempenaar uit op sociale media.

“Ik heb heel veel mooie herinneringen aan het zwemmen: het gevoel van samen hard te werken, te pieken naar grote kampioenschappen en doelen te verwezenlijken is onbeschrijflijk en dat zal ik zeker nog missen in de toekomst. Dit blijven ervaringen voor het leven. Toch voelt het aan als het juiste moment om aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle leuke, enthousiaste en gedreven mensen die mijn pad kruisten en de unieke ervaringen die het zwemmen mij gaf. Ik wil dan ook de mensen die een grote bijdrage hebben geleverd aan mijn topsportcarrière even bedanken.”

Croenen was actief op drie Olympische Spelen. Naast Rio in 2016 was hij erbij in Londen (2012) en Tokio (2021).

Hij haalde op het WK van 2015 in het Russische Kazan de finale op de 4x200 meter vrije slag (zesde) en de 200 meter vlinderslag (zevende).

Met de estafetteploeg pakte hij een medaille op het EK van 2014 in Berlijn (brons met 4x200 meter vrije slag). Twee jaar later in Londen veroverde hij op het EK zilver met de 4x200 meter vrije slag en brons met de 4x100 meter vrije slag.