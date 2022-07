Autopsie wijst uit dat ongewapende Afro-Amerikaan 46 kogels in lichaam kreeg van politie na verkeerscontrole

Een Afro-Amerikaanse man van 25 jaar, die eind juni door de Amerikaanse politie doodgeschoten werd nadat hij was weggevlucht na een verkeersovertreding, is geraakt door 46 kogels. Dat blijkt uit de autopsie die vrijdag gepubliceerd werd.

De feiten speelden zich af in Akron, een stad met 190.000 inwoners in het noorden van de staat Ohio. De dood van de man, en vooral de beelden van de politie-interventie, choqueerden veel inwoners en leidden tot verschillende betogingen in Akron.

Het bureau gerechtelijke geneeskunde van Summit County, de lokale overheid waar Akron onder valt, onthulde de belangrijkste bevindingen van de autopsie vrijdag. Het lichaam van Jayland Walker telde 46 verwondingen van vuurwapens, waaronder schaafwonden, en vijftien plaatsen waar kogels het lichaam weer hadden verlaten, zei Lisa Kohler van het bureau gerechtelijke geneeskunde aan de lokale krant Akron Beacon Journal. In zijn lichaam zelf zaten 26 kogels.

“We konden niet vaststellen welke kogel hem zijn leven kostte”, zei Kohler. “Hij had verschillende zeer ernstige verwondingen.” Sporen van alcohol of drugs werden er niet in zijn lichaam gevonden.

Volgens de politie probeerden de politieagenten de man op 27 juni te arresteren voor een verkeersovertreding. Maar Walker zou met een wapen uit het raampje van zijn voertuig geschoten hebben, alvorens hij te voet wegvluchtte. In zijn auto werden een vuurwapen en lader teruggevonden, zegt de politie. Tijdens zijn vlucht openden acht agenten het vuur op de man. In afwachting van het onderzoek zijn ze geschorst.

Het incident brengt herinneringen naar boven over de dood van verschillende andere zwarte mannen tijdens politie-interventies. Daardoor ontstond een grote beweging tegen racisme en politiegeweld in de zomer van 2020. Met name de dood van George Floyd, die door een blanke politieagent werd gedood in mei 2020, leidde tot een grote golf van betogingen in het hele land.