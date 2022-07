Leider Jonas Vingegaard: “Dit was niet de vredevolle dag die we ons voorgesteld hadden”

“Uiteindelijk kwam het allemaal goed uit. We waren tevreden met de samenstelling van de vluchtersgroep. Het was een goede dag voor ons.”

Vingegaard was in de wolken met de zege van landgenoot Mads Pedersen en nu al de derde Deense zege in vier dagen tijd: “Ja, het is momenteel heel leuk om een Deense renner te zijn. Geniaal. En nog een hele mooie voor Mads ook.”

Over de zaterdagetappe naar Mende wou de kopman van Jumbo-Visma weinig kwijt: “Het is een andere Tourrit. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. En die trui te dragen. We zien morgen wel hoe het uitdraait.”

Op de vraag waarom Vingegaard Denemarken niet verliet om in de bergen te gaan trainen, had hij een gevat antwoord: “We rijden met de ploeg wel voldoende bergop hoor. Ik heb gewoon de fysionomie van een klimmer. Ik ben niet zeer zwaar. Ik train dikwijls op vlakke wegen. Om te trainen heb je niet altijd bergen nodig.”

Tadej Pogacar: “Hoe rapper we rijden, hoe sneller we in het hotel zijn”

“Dit was best wel een snelle rit”, stelde Tadej Pogacar in Saint-Étienne vast na een etappe van een kleine 200 km die met een gemiddelde van 45,667 km per uur werd afgewerkt. Ondanks het heuvelachtige parcours. “Ik ben blij dat het zo snel ging, dan zijn we ook rapper in het hotel”, zei de Sloveen met een kwinkslag. “Ik heb de Alpen goed verteerd. Ik voel me echt goed. Het is buiten wel warm, maar het is voor iedereen hetzelfde. De benen zelf voelen echt goed aan”, zei de kopman op de vooravond van Mende. “Ik heb die klim al gezien. Ik bekeek enkele video’s, maar met de eigen ogen deed ik deze finish nog niet. Het ziet er interessant uit (smile). We zien wel.” (hc)