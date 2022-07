Lorena Wiebes wint ook in Herzele en verstevigt haar leiderspositie in Baloise Ladies Tour

Lorena Wiebes (Team DSM) heeft vrijdag de tweede rit in lijn, met start en aankomst na 114,6 kilometer in het Oost-Vlaamse Herzele, van de Baloise Ladies Tour gewonnen. De 23-jarige Nederlandse haalde het voor de tweede dag op rij in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. Ze was de snelste in een sprint met tien vluchters. Haar landgenote Ellen van Dijk, tweede in het klassement, werd tweede voor de Poolse Daria Pikulik. Marthe Truyen werd vierde, voor de Nederlandse Evy Kuijpers.

Het was Alison Jackson die vroeg in de wedstrijd de stok in het hoenderhok gooide. Ze pakte een maximale voorsprong van 20 seconden. De nervositeit in het peloton sloeg toe en de Canadese werd snel tot de orde geroepen. De beklimming van de Berendries, na 25 kilometer koers, zorgde ervoor dat de grote groep in verschillende delen uiteenspatte. Op die bult posteerden Ellen van Dijk en Liane Lippert zich opmerkelijk in de voorwacht. Dit duo sloeg in de afdaling van de Berendries even een kloofje, maar niet voor lang evenwel.

Nog voor het ingaan van de vier plaatselijke ronden, van elk 15,7 kilometer, zette Lara Scarselli het op een lopen. Ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Het peloton maakte zich dan op voor de eerste rushsprint van de dag. Daarin pakte Lorena Wiebes de volle drie seconden en verstevigde zo haar leiderspositie. Onmiddellijk daarna zonderden zich acht rensters af van het grote pak. Dat waren Wiebes, Pfeiffer Georgi, Lily Williams, Alison Jackson, Marthe Truyen, Anaïs Morichon, Audrey Cordon Ragot en Georgie Howe. Williams kon het hoge tempo voorin niet aan en haar plaats werd ingenomen door Ellen van Dijk. Ook Evy Kuijpers en Daria Pikulik maakten de oversteek naar de kopgroep.

Wiebes pakte ook de volgende drie seconden bonificatie in de tweede en laatste rushsprint. Met nog 2 ronden voor de boeg kende de kopgroep een voorsprong van 1:45 op het peloton. Nog voor het ingaan van de slotronde volgde voorin de ene uitval de andere op. Iedereen wilde een sprint met Lorena Wiebes ontlopen. Georgie Howe, even daarvoor nog aan de kant met een opspelende ketting, probeerde het met nog 23 kilometer voor de boeg. De Australische vatte de laatste ronde aan met een voorgift van 45 seconden op haar vroegere medevluchters. Het peloton volgde op 2:50. Howe, even virtueel leidster, gaf het volle pond maar werd op 4 kilometer voor de finish toch weer gegrepen. De rest was een kolfje naar de hand van Wiebes die het gemakkelijk haalde en zo met een tweede opeenvolgende ritzege haar blauwe leiderstrui nog wat meer kleur gaf.

In het algemeen klassement telt Lorena Wiebes nu 11 seconden voorsprong op Ellen van Dijk en 27 seconden op de Française Audrey Cordon Ragot. Wiebes won eerder dit seizoen al de Gooikse Pijl Oetingen, de Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, de Scheldeprijs, de drie ritten en het eindklassement van de RideLondon Classic, drie etappes in de Britse Women’s Tour en nu dus al twee ritten in de Baloise Ladies Tour.

Morgen/zaterdag wacht de rensters een tweeluik. In de voormiddag is er een korte rit in lijn, met start in het Nederlandse Cadzand. Van daaruit trekt het peloton naar Knokke-Heist om na 26,4 kilometer nog 4 plaatselijke ronden af te werken van elk 13,5 kilometer. In de namiddag volgt een individuele tijdrit in de badstad. De Baloise Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een rit in Deinze.

Lorena Wiebes gaat vol voor eindwinst maar vreest tijdrit: “Zal Van Dijk moeten afhouden”

“We hadden het plan om de wedstrijd op de beklimming van de Berendries hard te maken”, begon Wiebes na afloop. “Dat deden we ook. Het peloton verbrokkelde daar even. Liane Lippert ging aanvallen en dus hoefden wij met de ploeg niet meer aan de bak. Lippert kreeg echter af te rekenen met een lekke band en zo smolt alles weer samen. We gingen ons dan concentreren op de eerste tussensprint en daarna waren we plots op weg met enkele rensters. Het duurde wel een poos voordat we een mooie voorsprong kregen. Dat duurde tot wanneer Ellen van Dijk ons vervoegde en Pfeiffer Georgi het tempo enorm de hoogte injoeg. Ook de tweede rushsprint was voor mij.”

Morgenvoormiddag staat er wellicht opnieuw een massasprint op het programma, maar dan volgt een individuele tijdrit. “Ik ga er alles aan doen om mijn blauwe trui te behouden tot het einde”, zei Wiebes. “Maar wat gaat Ellen van Dijk doen in de individuele tijdrit? Vraag is hoeveel tijd ze gaat terugnemen op mij. We gaan er vol voor, want ik wil de eindzege van deze Baloise Ladies Tour.”