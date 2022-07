Jasper Philipsen zat te vloeken toen hij hoorde dat Caleb Ewan gevallen was: “Het is precies vervloekt”

Jasper Philipsen kwam ver na het eerste peloton binnen. De ‘Vlam van Ham’ had in de heuvelachtige finale snel begrepen dat het opnieuw niet voor de sprinters was. “Pijnlijk, weer niets. Slechts twee sprinten in dertien ritten, geef toe: zo weinig kansen… Ook dit komt toch niet zo vaak voor.”

“Er zijn al mooie kansen geweest, maar de kaarten vallen gewoon niet onze kant op”, zucht Philipsen. “Vandaag was dat opnieuw het geval. Het zit niet mee. Hoe vaak gebeurt het dat ze aan het controleren zijn en dat Ewan met zijn ploeg daar in de bocht valt? Dat gebeurt normaal nooit en juist vandaag gebeurt het opnieuw. Het is toch iets speciaals. Het is precies vervloekt.”

“Als ploeg hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We wilden ook duidelijk sprinten, maar er kwam bijzonder weinig steun”, aldus Philipsen. “BikeExchange kwam achteraf wel nog, maar anderzijds ben ik genoeg gaan vroegen of ze wilden helpen. Als ze niet willen, dan kan je ook weinig daartegen doen. Ik snap wel ergens dat Wout ook niet echt de behoefte voelde, maar het is altijd dubbel. Als we naar de finish gaan, rijden we als ploeg ook vol en nemen we dan al die andere klassementsrenners ook mee. Met de kans dat ze dan zelf met de overwinning gaan lopen, maar we nemen onze verantwoordelijkheid om het te proberen tot een sprint te laten komen. En daarna kunnen we enkel naar onszelf kijken.”

“Ik zat te vloeken toen ik hoorde dat Ewan gevallen was. Het was juist super goed dat we met twee ploegen iets konden doen om een spurt te forceren. Ik denk dat we de vlucht toen nog redelijk onder controle hadden. Maar toen Lotto wegviel, werd het heel moeilijk”, aldus de ontgoochelde Limburger van Alpecin-Deceuninck.

Goed uit de Alpen gekomen

“Ik was nochtans redelijk goed uit de Alpen gekomen. De benen voelden redelijk goed aan. Saint-Étienne was een mooie kans, maar die is nu weg. Carcassonne zondag… al zal het ook een lastige start van de rit zijn om te controleren. Champs-Elysées is uiteraard een kans en ook Cahors volgende week. Hopelijk kunnen we minstens nog twee keer sprinten. Liefst meer keer maar het zal moeilijk worden. Ik denk dat er bij ons veel renners vandaag een jasje hebben uitgedaan, maar we proberen daarvan te herstellen nu.”

Niet dat Philipsen er nerveuzer bij wordt maar hij geeft toe dat het leuker is als je in het begin van de Tour kunt winnen. “Ik heb de benen om te kunnen winnen, maar het moet meezitten. Het is gewoon een enorm zware Tour. Er zijn twee sprints geweest op dertien ritten. Ik denk dat het niet zo vaak gebeurd dat er zo weinig kansen zijn voor de spurters. Maar ja, er zijn toch nog genoeg sprinters in de wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat niemand het nog willen proberen.”

Volgens Philipsen is het niet zo dat de druk nu helemaal op hem komt te liggen sinds Van der Poel weg is. “We kwamen sowieso voor etappewinst. Met Mathieu of met mij. We proberen de schaarse kansen die er resten te benutten. Vandaag hebben we het supergoed gedaan met de hele ploeg, maar natuurlijk was het moeilijk met zo’n sterke kopgroep. En als dan ook nog Ewan tegen de grond gaat… Het zit echt niet mee.”