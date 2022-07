Man die verkeerdelijk veroordeeld werd voor moord op Malcolm X wil schadevergoeding van 40 miljoen dollar

In de Audubon Ballroom in New York werd op 21 februari 1965 Malcolm X doodgeschoten. Drie mannen werden opgepakt en voor de rechter gebracht. Eén van hen bekende. De twee anderen, Muhammad Aziz en Khalil Islam, bleven heel hun leven lang hun onschuld volhouden.

De mannen werden veroordeeld tot een levenslange celstraf ondanks een gebrek aan fysiek bewijs, tegenstrijdige verklaringen van getuigen en de verklaring van de derde verdachte die zei dat de andere twee onschuldig waren.

Islam zat uiteindelijk 22 jaar in de gevangenis en kwam daarna vrij onder voorwaarden. In 2009 overleed hij. Aziz zat twintig jaar in de cel en kwam in 1985 onder voorwaarden vrij. Maar in 2021 vroegen aanklagers om hun veroordeling in te trekken omdat er “nieuw bewijs” ontdekt was. De mannen waren volgens hen onterecht veroordeeld.

Muhammad Aziz werd op 26-jarige leeftijd gearresteerd voor de moord op Malcolm X. — © AP

Daarom klaagt Aziz nu de rechtbank aan wegens kwaadwillige vervolging, ontzegging van het recht op een eerlijk proces en wangedrag van de overheid. Hij wil een fikse schadevergoeding voor al die jaren dat hij onterecht in de gevangenis zat. 40 miljoen dollar om precies te zijn.

“Muhammad Aziz en Khalil Islam zijn ten onrechte veroordeeld en tientallen jaren gevangen gehouden - 42 jaar voor beiden - als gevolg van schandalig wangedrag van de regering en schendingen van hun grondwettelijke rechten,” zegt David Shanies, een van de advocaten van de mannen. “Gerechtigheid die veel te lang wordt uitgesteld is gerechtigheid die wordt ontzegd. Mijnheer Aziz is net 84 geworden, en mijnheer Islam is tragisch genoeg overleden voordat zijn naam gezuiverd werd.”

Afgelopen jaar vroeg de familie van Malcolm X al om het dossier opnieuw te openen naar aanleiding van het nieuwe bewijs. Zij verwezen naar een brief van een voormalig politieman die aanwezig was op het moment van de moord. De man zou op zijn sterfbed bekend hebben dat de politie van New York en de FBI de moord op Malcolm X beraamd hadden.

