Werkstraf voor Peltenaar die 157.000 euro plundert van natuurverenigingen

Een Peltenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur nadat hij 157.000 euro van twee vzw’s plunderde. De 43-jarige was er aan de slag als penningmeester. Hij stelde de som te lenen om via een bitcoininvestering zijn verloren geld terug te winnen nadat de man eerder inging op een nepadvertentie met Gert Verhulst als uithangbord.

De veertiger was penningmeester van het Natuureducatief Centrum De Wulp en vzw Natuurpunt. Respectievelijk versluisde hij 60.000 en 97.800 euro naar zijn rekening. Het was een medewerker van Argenta dat de bestuurders op de hoogte bracht van de praktijken. De verdachte bekende de feiten en verklaarde opgelicht te zijn met bitcoins. Een advertentie met Gert Verhulst als uithangbord had hem getriggerd om een investering te doen. Het bleek om een nepadvertentie te gaan waarbij sjoemelaars van BV’s misbruik maken en grote bitcoinwinsten beloven. Hij wist ook zijn moeder te overtuigen om er geld in te stoppen. Zij verloor 50.000 euro, maar dat kreeg ze later terug. De Peltenaar bleef achter met een verlies van 22.000 euro. Dat geld trachtte hij terug te winnen door de sommen van de vzw’s opnieuw in een bitcoininvestering te steken. En opnieuw liep de man in een val gespannen door fraudeurs. Weer was de Peltenaar zijn geld kwijt. Intussen heeft hij 11.000 euro terugbetaald. Het gesjoemel komt hem op 200 uur werkstraf te staan. Als hij deze niet voltooit, vliegt de man voor 20 maanden achter de tralies. Inclusief rechtsplegingsvergoeding is de ex-penningmeester de twee vzw’s een schadevergoeding van net geen 150.000 euro verschuldigd.