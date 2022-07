Marco Borsato laat het voor het eerst sinds uitbreken ‘The voice’-schandaal van zich horen

Borsato is een van de mensen die in de BOOS-aflevering over The voice of Holland van januari wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Sindsdien werd het stil op zijn sociale media. Tot vrijdag dus. Tegen de zanger is ook aangifte gedaan, maar hij liet via een verklaring wel weten de aantijgingen te ontkennen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De eerste single van Luca heet Private party. In tegenstelling tot vader Marco, geeft moeder Leontine Ruiters wel een woordje uitleg op Instagram: “ Het geeft een boodschap van hoop, geruststelling, dat het oké is om kwetsbaar te zijn en dat het goed is om de tijd te nemen, om stil te staan en keuzes te maken die goed en kloppend zijn. Dit raakt me ontzettend, omdat ik hier veel in herken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Luca liet eerder weten dat de omstandigheden rond zijn vader ervoor gezorgd hebben dat hij het team verloor met wie er afspraken waren gemaakt om muziek naar buiten te brengen. “Waar ik mij er zeker bewust van ben dat het hebben van een bekende naam een privilege kan zijn, heb ik de afgelopen jaren ervaren wat de gevolgen zijn wanneer het roer omslaat.” Hij zette door en bracht zijn muziek uit zonder manager, zonder foto- of videografen en zonder mediateam.