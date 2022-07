Mads Pedersen is opgelucht na eerste Tourzege: “Blij dat ik mee in de vlucht zat”

“Het is een ongelooflijke Tour en om dan nog eens deze rit te winnen...”, begon Pedersen. “Ik wist dat ik goed in vorm was en dat ik in de eerste week al wat kansen op ritwinst miste. Op veel kansen moest een renner als ik dan eigenlijk niet meer rekenen in het verdere verloop van deze Tour. Om hier vandaag toch op het hoogste schavot te staan, is echt heel fijn. Niet alleen voor mezelf maar ook voor het hele team. We kwamen hiernaartoe met enkel renners die voor een etappezege gingen en nu is het zover. Dat is echt een opluchting.”

“Als de vlucht uit meer dan vier man bestond, was het het plan om mee te zijn. Omdat we ook niet goed wisten hoe de andere teams de laatste beklimming op 45 kilometer van de streep zouden aanpakken. Een lange tijd dacht ik dat het een vergissing was om mee in de vlucht te zitten omdat we ook maar twee minuten hadden, maar op het einde bleek het toch de juiste keuze”, ging Pedersen verder.

Uiteindelijk sprintte de Deen eenvoudig naar de ritwinst tegen de meegeglipte Wright en Houle. “Ik wilde finaal ook niet met te veel andere renners naar de streep rijden, omdat het anders te lastig zou worden om hen allemaal in het gareel te houden, dus probeerde ik aan te vallen en gelukkig splitste daardoor de kopgroep in twee. En kon ik makkelijker de controle houden. Maar dat ik hier nu win, besef ik nog niet goed denk ik”, aldus Pedersen.