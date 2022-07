Op stap in de Elzas met de wijnaankoper van Colruyt: “Deze fles beu? Het is zelfs beter dan seks”

De slogan van Colruyt kent u ongetwijfeld wel: “De laagste prijs”. Of het niet frustrerend is voor een wijnaankoper om altijd de goedkoopste wijn te moeten aankopen? Johan lacht. “Je vergist je. We gaan voor de beste kwaliteit. Niet tegen de laagste, maar de juiste prijs. Een gigantisch verschil. Er is altijd marge om te onderhandelen. Ik ga in dialoog met mijn leverancier, maar luister vooral. Zij moeten zich verkopen, ik niet. En neen, wij onderhandelen niet vanuit macht, maar we gaan wel uit van onze kracht. Overal waar ik aanbel, ben ik welkom. Ik ben dus wellicht niet de slechtste!”. De toon is gezet. Johan neemt mij mee naar de Elzas. “Zijn” Elzas. Zelden iemand gezien die zo gebeten is door een wijnregio. Op het programma? Prospectie, de nieuwe oogst proeven en enkele nieuwigheden op de kop tikken.