UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 13. De Tour is aan de Denen! Mads Pedersen is de sterkste vluchter in Saint-Étienne, favorieten beleven een snipperdag

De dertiende etappe was voer voor de aanvalslustige mannen met nog wat jus in de benen na het zware Alpenoffensief. De zege in Saint-Étienne was een prooi voor Mads Pedersen (26). Hij was de beste van een uitgedunde kopgroep. Fred Wright werd tweede, Hugo Houle moest genoegen nemen met het laatste podiumplekje. Bovenaan de klassementen verandert er helemaal niets. De Deen Jonas Vingegaard behoudt zijn gele trui, ploegmaat Wout van Aert de groene.

Gele trui: Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Als door een wesp gestoken, zo gedroegen de renners zich vanaf het moment dat wedstrijddirecteur Christian Prudhomme met de gele startvlag wapperde om de koers op gang te brengen. Het regende aanvalspogingen, maar niemand kreeg meer dan enkele secondjes. Op de Côte de Brié, de eerste van drie klimmetjes op het parcours, ging stormram Filippo Ganna als een bezetene tekeer. Stefan Küng en Matteo Jorgenson haakten hun wagonnetje aan. Het drietal werkte prima samen, maar in tweede instantie kwam een groepje achtervolgers aansluiten. Zo kwam er na een flinke strijd van vijftig kilometer dan toch een vlucht van zeven sterke renners tot stand. Ganna, Küng en Jorgenson kregen het gezelschap van ex-wereldkampioen Mads Pedersen en diens ploegmaat Quinn Simmons, Hugo Houle en Fred Wright. Van een Belgisch vlagje was in de kopgroep - helaas - geen spoor.

Filippo Ganna was de motor van de kopgroep. — © EPA-EFE

Een beetje tegen de traditie en verwachtingen in, kreeg het zevental allesbehalve een vrijgeleide van het peloton. De troepen van Caleb Ewan geloofden in de kansen van de Australiër en weigerden de koplopers meer dan enkele minuten voorsprong te geven. Ook zij beseften duidelijk dat hardrijders als Ganna en Küng niet veel ruimte mogen krijgen.

Heel even leek een stevige wind nog voor een onverwacht waaierspektakel te zorgen. Op 105 kilometer van de finish brak het peloton even in enkele stukken, maar twee kilometer verder ging de storm alweer liggen en kwam alles weer samen. Twintig kilometer verder was het opnieuw prijs, maar weer ging de waaierlust snel liggen.

De zeven renners voorin hielden de hoop op een ritzege lang levend en peerden stevig door en ontwikkelden een verschroeiend tempo. Na wat pech bij de troepen van Lotto-Soudal en een bergop zwalpende Fabio Jakobsen gaven de sprintmanschappen op iets meer dan veertig kilometer de strijd op. De troepen van BikeExchange probeerden de bakens alsnog te verzetten, maar zij begonnen te laat aan hun onderneming. De kopgroep was te sterk. Het peloton zou de vlucht niet meer op de nek vallen: de winnaar zat vooraan.

Dat zou alvast niet Simmons worden. De Amerikaan had zich compleet leeggereden voor zijn kopman Mads Pedersen en haakte af op veertig kilometer van de streep. Zo bleven nog zes renners over. Op twaalf kilometer van de aankomst verraste Pedersen met een fikse versnelling. Hij kreeg meteen een klein kloofje, maar Wright en Houle reden er weer naartoe. Sterke motoren Ganna, Küng en Jorgenson moesten passen en zagen de etappezege in rook opgaan. Toch een verrassing dat net Ganna en Küng de rol als eersten moesten lossen.

Wat later probeerde Canadees Houle zijn twee overgebleven kompanen te lossen, maar Pedersen en Wright kraakten niet. De drie kregen mekaar niet meer los en spurtten om de zege. In die sprint stond er geen maat op Pedersen. De Deense ex-wereldkampioen was ook op papier de snelste van de kopgroep en maakte die status helemaal waar. Fred Wright werd tweede, Hugo Houle derde.

De Ronde van Frankrijk lijkt zo wel steeds meer de Ronde van Denemarken te worden, met nu al de derde Deense ritzege, een Tourstart in Denemarken en een Deen in de gele trui.

Fred Wright (r) stond als tweede amper op de foto. — © BELGA

Wat deden de favorieten?

Voor de favorieten was deze eerste etappe na de zware tocht door de Alpen een halve rustdag. Na veel vijven en zessen kreeg een kopgroep van zeven renners de nodige ruimte, maar de sprintersploegen controleerden en hielden de zeven binnen schot. Zowel de troepen van leider Jonas Vingegaard als de overgebleven UAE Team Emirates-ploegmaats van Tadej Pogacar moesten daardoor vandaag weinig werk verzetten.

Gele trui Jonas Vingegaard beleefde zo een makkelijke dag en had tijd zat om wat met de camera te spelen. Bovenaan het klassement verandert er dan ook helemaal niets en zo is Vingegaard alweer één dag dichter bij de eindzege, maar Parijs is nog ver.

Wat deden de Belgen?

Het was onderweg speuren met een vergrootglas om Belgen te vinden. In de absolute beginfase probeerde Stan Dewulf mee te schuiven met een van de vele ontsnappingspogingen, maar hij geraakte niet voorop. Even later ontstond een grote groep achtervolgers van negentien renners, maar ook daarbij zat niet één Belg.

Stan Dewulf was zowat de enige landgenoot die met aanvalsbenen opgestaan was vanochtend. — © BELGA

In de tweede koershelft lieten de Belgen zich in het peloton wel opmerken in een dienende rol. Onder meer de 40-jarige Philippe Gilbert reed zich de ziel uit zijn lijf om de kopgroep binnen schot te houden, allemaal in functie van zijn sprintkopman Caleb Ewan uiteraard. Ook Florian Vermeersch, Brent Van Moer en Frederik Frison deden een duit in het zakje. Guillaume Van Keirsbulck en Edward Planckaert deden hetzelfde voor hun spurtbom Jasper Philipsen, Yves Lampaert voor Fabio Jakobsen.

De werken van Lotto-Soudal werden wel verstoord door een bizarre valpartij. Op 75 kilometer van de streep ging nagenoeg de hele ploeg tegen de grond. Gilbert miste zijn bocht compleet, maar Ewan was het zwaarst geraakt. Bloed aan de elleboog en tranen bij de Australiër, maar hij vertrok toch opnieuw.

Groene trui Wout van Aert stak onderweg even zijn neus aan het venster door zonder moeite of tegenstand acht overgebleven puntjes mee te grissen aan de tussensprint. Ook op het einde deed hij een goede zaak door de pelotonsprint voor plek zeven te winnen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Corona heeft opnieuw een slachtoffer gemaakt in het Tourpeloton. Warren Barguil, enkele dagen geleden dé smaakmaker in de eerste etappe over de Galibier, testte positief op het gekende virus en moest de strijd staken. Zijn landgenoot Victor Lafay besloot op vijftig kilometer van het einde dan toch de pijp aan Maarten te geven. De Fransman van Cofidis zag al dagenlang enorm af, moest vaak als eerste lossen en presteerde ver onder zijn normale niveau. Zijn lijdensweg kwam zo tot een eind. Met de exits van deze twee Fransmannen zijn er nu nog 157 renners in koers die proberen de Champs-Élysées in Parijs te bereiken.

De renner van Arkéa-Samsic was in de etappe naar de Col du Granon nog de sterkste van de kopgroep. — © BELGA

Rituitslag:

1. Mads Pedersen (DEN)

2. Fred Wright (GBR)

3. Hugo Houle (CAN)

4. Stefan Küng (SUI)

5. Matteo Jorgenson (USA)

6. Filippo Ganna (ITA)

7. Wout van Aert (BEL) +5’45”

8. Florian Senéchal (FRA) “

9. Luca Mozzato (ITA) “

10. Andrea Pasqualon (ITA) “

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (DEN)

2. Tadej Pogacar (SLO) op 2’22”

3. Geraint Thomas (GBR) op 2’26”

4. Romain Bardet (FRA) op 2’35”

5. Adam Yates (GBR) op 3’44

6. Nairo Quintana (COL) op 3’58”

7. David Gaudu (FRA) op 4’07”

8. Tom Pidcock (GBR) op 7’39”

9. Enric Mas (ESP) op 9’32”

10. Aleksander Vlasov (-) op 10’06”