‘De Allerslimste Mens’ al op 5 september op televisie

Erik Van Looy is vanaf 5 september al terug met een nieuw seizoen van ‘De Allerslimste Mens’. Ter ere van de twintigste verjaardag nemen de beste spelers van de afgelopen tien seizoenen het tegen elkaar op.

Jonas Geirnaert, Ella en zus Olga Leyers, Gert Verhulst, de Nederlandse tv-maker Prem Radhakishun en Gilles De Coster hebben intussen al bevestigd. Dat blijkt uit het promofilmpje dat zender Play4 vrijdag op de wereld losliet. Ook de Nederlandse zangeres Merol, hoofdredactrice Liesbeth Van Impe en sopraan Astrid Stockman zullen weer in de befaamde oranje stoeltjes kruipen. Het twintigste seizoen van de populaire tv-quiz begint vroeger dan anders in het najaar, vanwege het late WK-voetbal in Qatar.