Maasmechelen

‘Fietsen door de Heide’ in het Nationaal Park Hoge Kempen valt opnieuw in de prijzen. Het wint de FSC Project Award België 2021 in de categorie ‘buiteninfrastructuur’. “Fantastisch dat hiermee de duurzaamheid van deze fietsbeleving erkend wordt”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.