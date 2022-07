Na Brian Fobbs, DeAndre Davis en Richmond Aririguzoh presenteert Kangoeroes Mechelen met Larry Thomas een vierde Amerikaanse versterking. Thomas is een 28-jarige en 1m88 grote guard. Hij was twee jaar geleden in IJsland bij Thor Thorr (tweede divisie) aan de slag. Vorig seizoen was hij actief bij het Letse Ventspils en tekende voor een gemiddelde van 8 punten, 3 rebound en 3 assists. (cpm)