Onze tv-tips: een excentrieke vakantieganger, verfilmd boek en een monster

King of the Cruise

Canvas, zo, 23.30u

Een opmerkelijke docu over een cruiseschip, of eigenlijk over baron Ronald Reisinger van Inneryne. Een bombastische man die graag opschept over zijn status en extravagante levensverhalen, terwijl hij in zijn Schotse kilt en koninklijke cape over het dek paradeert. Gaandeweg onderzoekt de documentaire iets groters: menselijk verlangen naar erkenning en zichtbaarheid.

De Helaasheid der Dingen

VTM, za, 20.35u

Een van Vlaanderens grootste klassiekers, eerst in boek en later in film, van Felix van Groeningen. De volwassen schrijver Gunther Strobbe heeft een vriendin bezwangerd en kijkt terug op zijn jeugd in Reetveerdegem. Een film met drank, sigaretten, vrouwen en spijbelen. Nog eens een film waarbij we kunnen schrijven dat de verfilming even goed als het boek was.

Godzilla: King of the Monsters

Play4, za, 20.35u

We volgen de heldhaftige daden van het zoölogische instituut Monarch. De leden nemen het op tegen grote monsters, waaronder de machtige Godzilla, die in botsing komt met Mothra, Rodan en zijn grootste aartsvijand: de driekoppige koning Ghidorah. Deze film met Kyle Chandler leverde een tiental nominaties op voor onder andere de Saturn en de People’s Choice Awards. (tove)