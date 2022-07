Christian Eriksen is de nieuwe aanwinst van Manchester United: “Perfecte plaats om mijn carrière verder te zetten”

Manchester United heeft vrijdag de komst van Christian Eriksen aangekondigd. De dertigjarige Deen komt transfervrij over van Brentford. Hij ondertekende op Old Trafford een contract van drie seizoenen.

“Manchester United is een speciale club”, zei Eriksen in een eerste reactie. “Ik kan niet wachten om te beginnen aan het nieuwe seizoen. In het verleden speelde ik al geregeld op Old Trafford, maar om dat te doen in het rode shirt van de club, dat wordt een geweldig gevoel. Ik heb het werk van Erik (ten Hag, red.) gezien bij Ajax en ken zijn niveau van detail en voorbereiding. Hij is een fantastische coach. Ik heb met hem gesproken en meer geleerd over zijn visie en speelwijze. Dat maakte me nog meer enthousiast. Ik heb nog grote ambities. Dit is de perfecte plaats om mijn loopbaan verder te zetten.”

De toptransfer voor Eriksen komt er nauwelijks twaalf maanden na zijn hartfalen op het EK. In het groepsduel tussen Denemarken en Finland ging de middenvelder even voor rust neer. Na enkele maanden zonder club - hij mocht na het inplanten van een defibrillator niet meer spelen voor Inter - ging hij in januari aan de slag bij Premier League-club Brentford.

De oud-speler van Ajax en Tottenham maakte op 26 februari zijn debuut voor Brentford tegen Newcastle. Vervolgens was hij in tien van de elf laatste competitiewedstrijden van Brentford titularis. Hij scoorde daarin één keer en gaf vier assists. Voor Denemarken maakte hij op 26 maart ook zijn wederoptreden.

Voor Manchester United, dat vorig seizoen pas zesde werd in de Premier League, is Eriksen de tweede zomeraanwinst. Eerder haalde nieuwe coach Erik ten Hag zijn landgenoot Tyrell Malacia al weg bij Feyenoord.