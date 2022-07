Kortrijk versterkt zich met Portugese centrale verdediger

KV Kortrijk heeft zich vrijdag verzekerd van de diensten van Joao Silva. De 23-jarige centrale verdediger komt over van Deportivo Alavés, dat vorig seizoen degradeerde uit La Liga. De Baskische club verhuurde hem het voorbije seizoen aan het Kroatische NK Istra. Silva ondertekende in het Guldensporenstadion een contract van drie seizoenen.

In de Kroatische eerste klasse was Silva zich een vaste basispion en kwam hij in 30 wedstrijden in actie. Voordien speelde de Portugees in eigen land voor de jeugdelftallen van Sporting Braga en Sporting Lissabon.

Silva is de zesde zomertransfer voor Kortrijk. Eerder haalde de club ook doelman Tom Vandenberghe (Deinze), middenvelders Habib Keita (Lyon) en Dion De Neve (Zulte Waregem) en aanvallers Youssef Challouk (Deinze) en Massimo Bruno (Bursaspor). Billal Messaoudi werd definitief overgenomen van het Algerijnse JS Saoura.

Kortrijk maakte ook bekend dat het contract van Jimmy Tabidze in onderling overleg werd ontbonden. De 26-jarige Georgiër kende een terugval in de voorbereiding. “Hij heeft nog enkele maanden werk voor de boeg om wedstrijdfit te geraken”, aldus de Kerels. Tabidze keert terug naar Dinamo Tbilisi in zijn thuisland. Kortrijk had hem eind maart pas opgepikt bij het Russische Ufa.