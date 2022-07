Genoeg slaap, of blijven dansen? Zo verteerden de kampeerders hun eerste nacht op Dreamville

“Gewoon blijven dansen”, zegt een al vroeg beschonken vriendenkliek uit Wallonië, Frankrijk en Italië. “Stilzitten is het domste wat je kan doen. Je moet blijven bewegen, dat is de truc.”

Wie geen polonaise danst rond zijn tent is de 27-jarige Tomer uit Israël. Hij ligt languit in een luchtzak voor zijn tent om energie te sparen. “Het is mijn eerste Tomorrowland, maar mijn boyfriend was hier de vorige editie al. Hij zei me hoe intens het is. Mijn eerste indruk? Wauw. En ik ben zelfs nog niet van de camping geweest. Het podium op Dreamville is al indrukwekkend, en het eten is zalig.”

(lees verder onder de foto)

Liggen in een luchtzak om energie te sparen: Tomer doet het kalm aan op Dreamville. — © DBA

Tomer gaf al 1.000 euro uit aan een combiticket en zijn vlucht naar België. “Ik had vooraf een budget van 300 euro in gedachten om op het festival te spenderen. Maar daar twijfel ik al aan. Het is hier duur, ja, maar zoiets maak je maar een keer mee. Dan is geld niet belangrijk.”(dvg)