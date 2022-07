Begin volgende week zoek je best verkoeling met maxima die dinsdag mogelijk veertig graden zullen aantikken. — © KH

Hasselt

De kans dat we volgende week dinsdag veertig graden of meer halen in Limburg groeit. “Het wordt hoe langer, hoe meer een realistisch scenario”, zegt weerman Ruben Weytjens. Mogelijk sneuvelt zelfs het record uit 2019.