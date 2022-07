Alexis Renard moet door hartritmestoornissen streep trekken onder wielerseizoen

Het seizoen van de jonge Franse wielrenner Alexis Renard is abrupt ten einde gekomen. De 23-jarige Renard, uitkomend voor Cofidis, kampt met hartritmestoornissen en ondergaat in augustus een operatie. De algemene verwachting is dat hij volgend jaar zal kunnen terugkeren in het peloton.

Renard liet dit seizoen toptienplaatsen optekenen in de Saudi Tour, de Tour du Var, het Circuit de Sarthe en de Vierdaagse van Duinkerke.

“Tijdens een inspanning heb ik net als iedereen een hartslag die stijgt. Maar als ik stop met fietsen, is de intensiteit hetzelfde”, verklaarde hij op de website van zijn team. “Het is natuurlijk geen makkelijke fase om mentaal door te komen, vooral omdat ik pas in februari volgend jaar weer kan koersen. Maar ik voel dat het team achter me staat en deze steun is zeer waardevol voor me.”

De operatie stond oorspronkelijk pas gepland in oktober, maar in samenspraak met de ploeg werd beslist om die te vervroegen naar begin augustus. Nadien volgt een antistollingskuur van drie maanden.