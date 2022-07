Hier scoor je Zara, Max Mara of cosmetica goedkoper: wij zochten per vakantieland de beste koopjes

Brandstof is duur. Elektriciteit is duur. Eten is duur. We hoeven het je vast niet te vertellen, maar de levenskost is het afgelopen jaar flink gestegen en dat voelt iedereen. Nu velen onder ons op vakantie vertrekken wordt dat nog maar eens in de kijker gezet. Je hotel is enkele tientjes duurder dan drie jaar geleden, je vliegticket kost dubbel zoveel en laten we het niet hebben over de prijs van je huurauto ... Gelukkig is er ook goed nieuws. Wie de komende tijd van plan was om wat nieuws te shoppen, kan mits wat voorbereiding uitstekende deals scoren op z’n vakantiebestemming.