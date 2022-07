EXCLUSIEF IN DE APP: Wie was soldaat S2RM?

Een granaat, een Duitse helm en een schedel, toevallig blootgelegd in een tuin in Helchteren. Het is de aanleiding voor een zoektocht die archeologen drie jaar in de ban zal houden. In vijf afleveringen graven we naar een antwoord op de vraag ‘Wie was soldaat S2RM?’.

1. Bizarre vondst in Helchteren

14 september 2019. De 7-jarige Thomas denkt dat hij een bom gevonden heeft wanneer hij met een metaaldetector aan het spelen is in de tuin. Maar de bom blijkt een helm… met een schedel erin. Archeologen komen ter plaatse, vastberaden om de anonieme soldaat 75 jaar na het einde van WOII alsnog een naam en een graf te geven.

© Tom Palmaers

2. Als doden konden spreken

Wat kan een man die al meer dan 75 jaar onder de grond ligt nog vertellen? Fysisch antropologe April Pijpelink neemt het skelet van soldaat S2RM onder de loep. Kan ze aanwijzingen vinden die de archeologen vooruithelpen in hun zoektocht?

Fysisch antropologe April Pijpelink kan belangrijke informatie ontfutselen uit oude skeletten. — © Sven Dillen

3. CSI in archeologisch depot

Een knoop, een stukje metaaldraad of een schoen. Alles wat gevonden is, kan mogelijk een puzzelstuk zijn. In het archeologisch depot in Vilvoorde boeken archeologen Geert en Peter grote vorderingen met hun onderzoek dat bij momenten aan een aflevering van CSI doet denken. Schuilt de doorbraak in de combinatie S2RM, de initialen die gekrast werden in de gamel van de soldaat?

© Karel Hemerijckx

4. Het laatste uur

We keren terug naar het front in Helchteren, september 1944. Hoe verliep het gevecht? En hoe is soldaat S2RM aan zijn einde gekomen? Aan de hand van historische documenten en röntgenfoto’s van zijn wapens reconstrueren we in detail zijn laatste bange momenten.

Aan de hand van onder meer röntgenfoto’s van zijn wapens reconstrueren we de laatste bange momenten van soldaat S2RM. — © Agentschap Onroerend Erfgoed

5. ‘Ein Deutscher Soldat’ of krijgt S2RM een naam?

Na drie jaar zit het onderzoek in zijn finale fase. Zal soldaat S2RM begraven worden als Ein Deutscher Soldat, zoals zowat zevenduizend andere anonieme doden op de militaire begraafplaats van Lommel? Of krijgt hij alsnog een naam op zijn graf?

Soldaat S2RM krijgt een laatste rustplek op de militaire begraafplaats van Lommel. — © Sven Dillen