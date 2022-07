Alsof corona geen virus meer is maar weer een Mexicaans bier: “Een protocol is hier niet op dit WK. Dus zorgen wij er met de Belgische ploeg zelf voor”

Allyson Felix, een van de Amerikaanse sterren, tijdens een mediababbel. Er is geen verplichting om een mondmasker te dragen. De Belgische wordt door de medische staf geadviseerd om in gesloten ruimtes wel een mondmasker te dragen. — © AP

Het valt op in het atletendorp: mondmaskers zijn er niet veel te zien, in de ‘dining room’ hossen atleten van verschillende landen vrolijk door elkaar. Alsof corona geen virus meer is maar zoals vroeger de naam van een Mexicaans bier. Team Belgium wil zo weinig mogelijk risico lopen, en heeft daarom zijn eigen coronaprotocol. Ook andere potentiële ongemakken – jetlag, warmte – zijn gecounterd.