Auto over de kop aan station Zonhoven: inzittende gekneld en treinverkeer verstoord

Op de Engstegenseweg in Zonhoven is vrijdagnamiddag een auto uit de bocht gegaan. Het voertuig ramde signalisatiepalen en sloeg over de kop. De hulpverleners hebben het slachtoffer uit het wrak bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer tussen Hasselt en Mol is sinds 14 uur verstoord.

Over de toestand van het slachtoffer is nog niets geweten. Een aankomende trein kon tijdig stoppen. De passagierstrein heeft een tijdlang halt gehouden in het station. De sporen werden zo snel mogelijk vrijgemaakt. Het wrak lag langs het spoor en de slagbomen waren nog intact. De stilstaande trein kon de rit richting Hasselt vrij snel hervatten.

Een verkeerslicht vlakbij het station werd omvergereden. — © Serge Minten

De Engstegenseweg heeft een flauwe bocht even voor het station van Zonhoven. De auto kwam van de baan Hasselt-Eindhoven richting Zonhoven. Mogelijk is het in die bocht misgegaan. In de slip heeft de auto signalisatiepalen geraakt. Ook een elektriciteitskast aan de andere kant van het spoor is beschadigd.

© Serge Minten

De auto ging over het spoor en op dat moment was er gelukkig geen trein die passeerde. Het treinverkeer tussen Mol en Hasselt ondervindt wel hinder van het ongeval. Vertragingen en afschaffingen van treinen zijn mogelijk.