ROYALS. Camilla ontpopt zich tot covermodel, prinses Charlène mengt zich onder toeristen en gevogel bij Noorse koningshuis

De zomer is in volle gang en dus laten ook de royals zich maar al te graag van hun meest ontspannen kant zien. Deze week ontdekten we de poseerskills van hertogin Camilla, werd prinses Charlène gebombardeerd tot toeristische attractie en mochten we de Zweedse royals in hun meest zomerse omgeving beloeren.

Als royal moet je af en toe eens uit je comfortzone durven treden. Dat is precies wat de hertogin van Cornwall, Camilla, deed toen ze aanvaardde om gasthoofdredactrice te worden van de juli-editie van het magazine Country Life. Camilla staat erom bekend erg gehecht te zijn aan het platteland, maar laat in het magazine ook weten dat ze zich bewust is van de donkere kant van het rurale leven. Haar foto schittert alvast op de voorpagina van Country Life en die werd genomen door een andere koninklijke telg: niemand minder dan Kate Middleton was fotografe van dienst.

Dat de relatie tussen prins Harry en de rest van de Britse koninklijke familie gespannen is, wisten we al langer. Met name de publicatie van zijn memoires, gepland voor eind dit jaar, beroerde de gemoederen. Uit de nieuwe catalogus van uitgeverij Penguin Random House blijkt nu echter dat die verschijning wellicht werd uitgesteld: er wordt niet over gerept.

© Shutterstock

Prins Carl Philip en prinses Sofia genieten van de zomer – althans, daar lijkt het toch op. Het koppel poseerde samen met hun drie kinderen te midden van een bloemenveld voor een nieuw familieportret, helemaal in zomers thema.

Enkele vakantiegangers kregen deze week de verrassing van hun leven tijdens een bezoekje aan het koninklijk paleis van Monaco. Prinses Charlène mengde zich namelijk onder de toeristen en ging maar al te graag met hen op de foto.

Het is zomer, de koninklijke familie van Noorwegen is met vakantie en dus worden de deuren van het paleis opengezet voor het publiek. Als je altijd al wilde weten hoe een paleis er vanbinnen uitziet, dan is dit dus je kans. Eén van de te bezoeken kamers is de zogenaamde Vogelkamer. Ga je op audiëntie bij de koning, dan mag je hier wachten tot je wordt binnengelaten. Geen straf, want de decoratie van de zaal moet het Noorse landschap voorstellen en is een echt pareltje.