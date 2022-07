Neos Hasselt ontvangen op stadhuis voor 40-jarig bestaan

Voorzitter Marcel Mallet blikte terug op de voorbije periode: “In de moeilijke coronajaren werden noodgedwongen veel activiteiten uitgesteld of afgelast. Maar wij zijn contact blijven houden met elkaar, via telefoon, een praatje op de stoep, een kort bezoek. Dat was belangrijk, want op die manier hebben wij ongetwijfeld bijgedragen tot de sociale cohesie in de stad en werden eenzaamheid en vervreemding buitengehouden in heel wat huiskamers”. Burgemeester Vandeput prees de vereniging voor haar inzet. Hij was trouwens niet verwonderd dat, mede door deze aanpak, het ledenaantal van Neos Hasselt het voorbije jaar spectaculair was gestegen (+ 75 leden, een fenomenaal succes). “Wij zijn als stadbestuur blij dat jullie op het terrein zo actief zijn, mensen bij elkaar brengen, een luisterend oor of een warme schouderklop aanbieden. Daarom willen wij ook graag onze goede onderlinge samenwerking verder zetten gedurende de komende 40 jaar,” aldus de burgemeester. Voor de afdeling een leuk eerbetoon en een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.