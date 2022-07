Wereldberoemde DJ nodigt drie Limburgers uit voor uniek verjaardagsfeest

Voor dit exclusief openluchtfeest in de achtertuin van de jarige Marco Bailey hemzelf, selecteerde hij enkele Limburgse toppers. Hieronder Goldfox, die we kennen als drijvende kracht achter De Serre en van DJ sets op Studio Brussel en grote festivals als Pukkelpop. Nog op de uitnodiging staat Alienna, die we kennen vanop Extrema Outdoor en haar radioshow We Are Time Travelers. En ook nog de Hasseltse Play’house bezieler: Chicago Habit.Zij geven het beste van zichzelf in het Idyllische Hoeleden (Kortenaken) tussen de kersen- en palmbomen samen met internationale kleppers als oa. de Kroatische Petar Dundov, de Oostenrijkse Martin Oelz en uiteraard gastheer Marco Bailey en tal van andere gasten. Bedenk alvast een tropisch temperatuurtje samen met verse frisse cocktails en zwoele house en techno muziek, een magische combinatie.Tickets via www.play-house.be