Bewoner Frans van woonzorgcentrum in Millen vertelt over zijn carrière in de koolmijn

Afgelopen week was er een speciale activiteit in woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc in Millen.

Niemand minder dan bewoner Frans vertelde er met veel plezier over vroeger, nl. over het werken in de ondergrond, meer bepaald in de koolmijn van Waterschei. Hij deed dat op een boeiende manier en de bewoners hingen dan ook aan zijn lippen. Achteraf was er een vragenronde waar de bewoners de mogelijkheid hadden om vragen te stellen.Deze interessante presentatie werd dan ook beëindigd met een welverdiend applaus voor Frans.