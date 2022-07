Voorleeshalfuurtje in zomers jasje in bibliotheek Riemst

Het voorleeshalfuurtje kent geen vakantie. Iedere tweede woensdag van de maand gaat deze activiteit door in de bibliotheek van Riemst.

Ook afgelopen woensdag mocht de bib heel wat kindjes ontvangen.Er werden maar liefst twee verhaaltjes voorgelezen, nl. Mol gaat naar zee en Oma bouwt een motorboot. Twee verhaaltjes die passen in het thema van de tweede editie Zomerlezen met bestemming: bib!In de bib is deze zomer bovendien ook een schat verstopt. Kinderen kunnen er tussen de boekenrekken komen speuren en opdrachten oplossen. Enkele van deze opdrachten werden woensdag samen uitgevoerd en de kleuters die graag de schatkist willen openen, kunnen nog altijd terugkomen met mama of papa.