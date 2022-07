World Snooker beboet “Milkman” Milkins omdat hij stomdronken opdaagde op openingsceremonie

Op 6 maart, de dag van zijn 46e verjaardag, daagde Mlkins in Antalya stomdronken op voor de openingsceremonie van het Turkish Masters. “The Milkman” had er een aanvaring met enkele VIP’s en met bestuursleden van de snookerbond. Later kwam hij in de toiletten ten val, waarbij hij zijn kin brak, en werd hij naar de spoeddienst gebracht. Daar werd zijn maag leeggepompt.

Milkins verklaarde dat hij “helemaal van de kaart” was, na een uit de hand gelopen verjaardagsfeestje. Hij betuigde zijn spijt en heeft alle betrokkenen ook persoonlijk zijn excuses aangeboden.

Ook Matthew Selt (WS-21) kleurde buiten de lijntjes. Hij moet 2.000 pond, plus 1.000 pond procedurekosten, betalen voor een ruzie die hij op Instagram uitvocht met een snookerfan. De 37-jarige Engelsman gebruikte daarbij verscheidene scheldwoorden en krachttermen.