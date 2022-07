Voormalig Berings stemmenkanon Ahmet Koç krijgt voorwaardelijke straf voor drugsbezit

Voormalig politicus Ahmet Koç (45) is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel voor drugsbezit. Het Beringse stemmenkanon van weleer kan van volledig uitstel genieten als hij zich voor zijn drugsverslaving laat behandelen en actief op zoek gaat naar werk.

Koç schopte het ooit tot sp.a-provincieraadslid, haalde meer stemmen dan partijgenote Meryame Kitir en was adviseur van vicepremier Johan Vande Lanotte. Vandaag is hij nog minder dan een schim van de veelbelovende politicus die de Beringenaar ooit was. Zo snel hij de top bereikte, zo snel ging het weer bergaf.

Veel lovende woorden vielen er niet te horen in Beringen waar hij ooit schepen was. “Hij was meer niet dan wel aanwezig op allerhande vergaderingen. Soms was hij weken onvindbaar.” In 2016 liep het helemaal mis nadat Koç ongelukkige uitspraken deed over het beleid van de Turkse president Erdogan na de mislukte staatsgreep in Turkije. Sp.a, nu Vooruit, smeet hem uit de partij. Pogingen om zelf een politieke beweging op te starten, kwamen niet van de grond.

Rotjaar

“2016 was echt een rotjaar voor hem. Hij raakte zijn vrouw kwijt en zijn politieke carrière was om zeep”, pleitte zijn advocate Liesbeth Meirens. In 2018 raakte de veertiger betrokken in een vrouwenkwestie waarbij een belager vier keer op hem schoot. Koç bleef ongedeerd. Hij man raakte depressief. “Om tot rust te komen en om de draaiende molen in zijn hoofd te stoppen, is hij beginnen experimenteren met drugs”, sprak Meirens.

Tussen augustus 2020 en maart 2021 plukte de politie hem van straat met vloeibare XTC en cocaïne op zak. Daarnaast maakte Koç zich nog schuldig aan invoer van kleine hoeveelheden cannabis uit Nederland en het bezit van erectiestimulerende pillen Kamagra. Hij vroeg om opschorting van straf. “Maar dat zou onvoldoende leiden tot een bewustwording van de feiten”, aldus de rechter. Het komt hem op 8 maanden cel met uitstel en 1.600 euro boete effectief te staan. Om van het uitstel te genieten, moet hij het drugsmilieu vermijden; zich laten behandelen en op zoek gaan naar werk of een zinvolle dagbesteding.