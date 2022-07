Thomas Detry start goed op ‘The Open’ terwijl Thomas Pieters en Tiger Woods moeten achtervolgen

Na de openingsdag van The Open, het vierde en laatste majortoernooi in het golf, heeft de Amerikaan Cameron Young de leiding (-8) te pakken. Op twee slagen volgt de Noord-Ier Rory McIlroy. Van onze landgenoten nam Thomas Detry als 27ste (-2) de beste start. Thomas Pieters valt met +3 buiten de top 100.

Wie tijdens de eerste ronde van het 150ste Open Championship in de ochtend startte, genoot van een voordeel. Een zacht briesje zorgde ervoor dat de spelers op de baan van de Old Course in het Schotse St Andrews laag doken. Cameron Young, het nummer 32 van de wereldranglijst, profiteerde daar maximaal van door een bogeyloze kaart met 8 birdies in te leveren en zo de leiding te nemen met -8. Rory McIlroy, nummer 2 van de wereld, volgt in zijn spoor. ‘Rors’ moest zich tevreden stellen met 66 slagen (-6). Op plaats drie prijken de Australiër Cameron Smith en Engelsman Robert Dinwiddie met -5. Daarna volgen acht spelers (-4) met onder meer de Amerikaan Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, en Barclay Brown, als beste amateur.

Van de Belgen rondde Thomas Detry het best de 18 holes van de heimat van de golfsport. De 29-jarige Brusselaar maakte de ‘front nine’ vol in 35 slagen (-1) na 3 birdies (hole 2, 5 en 6) en 2 bogeys (hole 4 en 8). Ook de laatste negen holes telde het nummer 151 van de wereld eveneens 35 slagen (-1) na birdies op 14 en 15 en een bogey (hole 11). Met zijn totaal van 70 slagen, ofte -2, is Detry 27ste.

Bij Thomas Pieters verliep het minder vlot. Geen enkele birdie lukte de 30-jarige Antwerpenaar tijdens zijn openingsdag. De 6-voudige DP World Tour-winnaar incasseerde wel drie bogeys (hole 2, 4 en 7). Pieters noteerde 75 slagen (+3) en valt buiten de top 100.

Ook Tiger Woods stelde teleur. De 47-jarige ex-nummer 1 van de wereld moest zijn meerdere erkennen tegen opzichte van de baan waar hij in 2000 en 2005 de twee van drie Open titels pakte. Woods kwam rond in 78 slagen (+6) en houdt maar zeven spelers achter zich.