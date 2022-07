AAN DE START. Belgische kanshebbers Philipsen en Van Aert hopen op ritzege: “Sowieso proberen dit te benutten”

“Het is een kans of een halve kans, maar we moeten toch sowieso proberen ze te benutten”, vertelde Jasper Philipsen voor de start voor de camera’s van VTM. “Er zijn nog vier ritten waar eventueel wat mogelijk is en vandaag is daar eentje van. De ploeg is alvast gemotiveerd er iets van te maken. Mijn benen voelen oké aan na een lange periode met veel lastige ritten, maar mentaal en fysiek voel ik de vermoeidheid wel. Alle kaarten zullen juist moeten vallen, hopelijk kan dit een mooie dag worden.”

“Of dit een etappe voor mij kan zijn? Ik denk dat bij veel etappes”, lachte Wout van Aert voor de start bij hetzelfde medium. “Grapje, he. Dit is een overgangsrit, het is afwachten hoe het peloton zich gaat gedragen. Veel sprintersploegen zullen deze kans willen benutten maar ik denk dat het niet makkelijk zal worden de koers te controleren. Als het op een sprint uitdraait, zal Christophe (Laporte, nvdr) me gidsen. Hij doet dat fantastisch. Maar nu we er voor het geel ook zo goed voor staan, zal het natuurlijk eveneens prioriteit worden Jonas (Vingegaard, nvdr) veilig aan de finish te krijgen.”