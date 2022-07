Mooie groepen voor Castors Braine en Namur Capitale in EuroCup Women, zware kwalificaties voor Kortrijk Spurs en Phantoms Boom

Vice-kampioen Castors Braine zit in poule I met het Spaanse Cadi La (met Belgian Cat Elise Ramette), het eveneens van Spanje afkomstige Zaragoza (met Cat Serena-Lynn Geldof) en de winnaar van het duel uit de kwalificaties tussen Grengewald Sportiva (Luxemburg) en Sportiva (Portugal).

Namur Capital neemt het in poule G op tegen het Zwitserse Fribourg, het Luxemburgse Basket T71 Diddelang en SL Benfica Lissabon (Portugal).

Phantoms Boom hoopt op Venezia en Antonia Delaere

In de kwalificaties van de EuroCup Women neemt Phantoms Boom het tegen het Spaanse Gernika op. Mits winst komt het in een toffe groep met naast Estudiantes Madrid en het Duitse Keltern (met de Belgische Emmanuella Mayombo) en het Italiaanse Venezia met Belgian Cat Antonia Delaere. De Antwerpse debuteerde na haar opleiding bij Gembo en de Topsportschool in de eerste klasse bij Boom. Het Kortrijk Spurs van coach Philip Mestdagh neemt het in de kwalificaties op tegen het Italiaanse Sassari. Als de West-Vlamingen zich kwalificeren voor de groepsfase zit het in poule J met het Franse Villeneuve D’Ascq (Hind Ben Abdelkder) of het Spaanse Girona, het Franse La Roche en London Lions. Ook Julie Allemand komt met het Franse ASVEL Lyon uit in de groepsfase van de EuroCup Women en komt in poule K tegen onder meer het Tsjechische Brno uit.