Ryanair dreigt met vertrek uit België: “Vakbonden mogen het uitleggen aan de piloten”

“Als je enige tactiek is om te ontkennen dat je ooit een overeenkomst hebt ondertekend, om te weigeren te onderhandelen, en om stakingen te blijven uitroepen – om zo een onderhandelde overeenkomst uit 2020 te proberen te ondermijnen – dan is er geen hoop op een deal”, reageert de Ryanair-directie bij Le Soir fors op de stakingsdreiging. “Uiteindelijk zul je aan de piloten moeten uitleggen waarom ze geld moeten verspillen aan stakingen, en waarom het bedrijf de Belgische luchthavens heeft verlaten.”

Volgens Ryanair heeft het een overeenkomst met 80 procent van haar piloten in Europa, en zijn de Belgische piloten minder inschikkelijk. “En dat terwijl het bedrijf van plan was om haar goede wil te tonen door de mogelijkheid voor de in België wettelijk verplichte indexatie te onderzoeken. Tachtig procent van de piloten in ons netwerk vallen nu onder nieuwe langetermijnovereenkomsten. U geeft aan dat u in België nooit een gelijkaardige overeenkomst zal ondertekenen. Als dat uw standpunt is, het zij zo. Maar dan zal u zeer lang staken, waardoor het bedrijfsleven wordt geschaad en de investeringen in België – die drie procent van onze activiteiten uitmaken – wordt ondermijnd.”

Het water blijft bijgevolg diep tussen het bedrijf en de vakbonden. De kans dat de staking, gepland voor 23 en 24 juli, nog afgewend kan worden, lijkt dus klein.