Procureurs-generaal benadrukken na incident: “Vertrouwelijk overleg tussen cliënt en advocaat blijft privé”

Het is voor een politieambtenaar strikt verboden om het vertrouwelijk overleg tussen een advocaat en zijn cliënt op het politiekantoor af te luisteren, op te nemen of op andere wijze kennis te nemen van deze communicatie. Dat zegt het College van Procureurs-generaal in een omzendbrief, aldus Advocaat.be, ook wel gekend als de Orde van Vlaamse Balies.

De richtlijn komt er naar aanleiding van een voorval in de politiezone Erpe-Mere/Lede in mei 2021. Toen kwam aan het licht dat vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en cliënten permanent werden gefilmd en dat de politieambtenaar deze gesprekken ook kon afluisteren. Advocaat.be beklemtoonde dat dergelijke afluisterpraktijken een onaanvaardbare schending uitmaakten van de Salduzwet en de rechten van de verdediging. De Orde van Vlaamse Balies eiste een onderzoek naar de feiten en diende een klacht in bij het Comité P.

In het verlengde van een rapport van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), benadrukt het College van Procureurs-generaal dat het afluisteren en filmen van het vertrouwelijk gesprek strijdig met de wet is. De enige uitzondering waarbij visueel toezicht kan worden gehouden, is met het oog op het waarborgen van de veiligheid. Dat moet echter geval per geval worden bekeken en afgetoetst worden bij de advocaat, die hiervoor toestemming zal moeten, klinkt het.

Advocaat.be reageert tevreden op deze richtlijn. “Het vertrouwelijk overleg tussen advocaat en cliënt op een politiekantoor is heilig”, zegt bestuurder Erik Schellingen. Advocaat.be blijft evenwel pleiten voor waakzaamheid. “Het rapport van het COC toont aan dat dit geen alleenstaand geval was en dat het vertrouwelijk overleg in heel wat politiekantoren standaard wordt gefilmd. Men zal er daarom moeten op toezien dat de audiovisuele apparatuur die in vele lokalen hangt, daadwerkelijk wordt uitgeschakeld bij het vertrouwelijk gesprek.”