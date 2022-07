Wolf bijt schapen dood in Meeuwen: tweede aanval in twee weken

In de Geniststraat in Meeuwen zijn vrijdagmorgen twee schapen doodgebeten na een wolvenaanval. Een dier raakte zwaargewond en moest later geëuthanaseerd worden. Alles wijst op een wolvenaanval. De weide was niet wolfproof.

Nog geen twee weken geleden pakte een wolf in de Anjerstraat, op geen tweehonderd meter van de Genitsstraat, vijf damherten. Vrijdagmorgen waren de wolven opnieuw in de buurt. “Omstreeks 6 uur werden we gewekt door hevig geblaat. De schapen gingen zo hard te keer, een soort van doodskreet, de angst was hoorbaar”, vertelt de buurvrouw.

Doodskreet

Rik, een tachtiger, zelf heeft niet onmiddellijk verdachte geluiden gehoord. “De weide ligt achter mijn woning en daar staan nog gebouwen tussen. De drie schapen zijn van een vriend, hij laat zijn schapen hier tijdelijk grazen. Dat doen we al jaren om mijn weide proper te houden.”

Aan de achterkant van de weide is er een afscherming met betonnen platen en met Bekaertdraad. Tegen het gemaaid graanveld daar zijn er graafsporen en hebben de wolven zich een weg de weide ingegraven. “Een schaap overleefde de aanval niet en bleef ter plaatse dood. Enkel de ingewanden bleven in de weide achter. Het hele karkas hebben ze meegenomen. Een tweede schaap is ernstig gewond, de ingewanden hangen uit de buik. Het is niet ethisch te verantwoorden om het dier zo te laten liggen tot ANB hier is geweest voor de vaststellingen”, zegt Rik.

Het derde schaap kon de dans ontspringen maar is helemaal gestresseerd. “Dit schaap wordt vanmiddag door mijn vriend opgehaald. Het zwaargewonde schaap is door de plaatselijke dierenarts geëuthanaseerd. Nieuwe schapen om de weide af te grazen, die komen er niet meer”, besluit Rik.

