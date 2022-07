Phil Booth (Filou Oostende) naar kampioen van Montenegro

Guard Phil Booth was met Villanova University een tweevoudige NCAA-winnaar. Bij Oostende kende hij zijn eerste werkgever in Europa. Hij beleefde een schitterend seizoen. In de Basketball Champions League was Phil Booth goed voor gemiddeld 13,3 punten, 3,8 rebounds en 3,3 assists. In de BNXT League noteerde hij als matchgemiddelden bijna gelijke statistieken: 13,6 punten, 3,6 rebounds en 3,3 assists. In het slotkwart van de vierde playoff-finale dropte hij de meeste korven voor de elfde landstitel op rij van Oostende in de Kangoeroes-korf. Met KK Buducnost Podgorica neemt Booth volgend seizoen aan de Eurocup deel. Filou Oostende heeft nog wat werk in de recrutering naar volgend seizoen toe.