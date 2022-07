Studie bewijst: regelmatig een berichtje sturen naar je vrienden zorgt voor een hechte relatie

We leven in tijden waarin iedereen het druk-druk-druk heeft. Hoewel we graag doen alsof onze prioriteiten sinds de coronacrisis verschoven zijn, keren we langzaamaan terug naar de dagelijkse sleur van voordien. Pendelen, werken, pendelen, huishouden en slapen. Onze weekends zijn vaak volgepland met activiteiten van de kinderen en vooraleer je het weet is het weer maandag. Weinig tijd dus om af te spreken met vrienden en een sms’je stuur je ook minder vaak dan je zou willen. Nochtans blijkt uit een nieuwe studie dat het effect van zo’n casual berichtje groter is dan je denkt.

Het zijn onderzoekers van de University of Pittsburgh Joseph M. Katz Graduate School of Business die de proef op de som namen en hun resultaten publiceerden in het Journal of Personality and Social Psychology. Uit een analyse van 5.900 proefpersonen blijkt dat mensen de impact van een simpele ‘Hoe gaat het?’ danig onderschatten. Je beseft het misschien niet altijd, maar je vrienden appreciëren zo’n kleine attentie meer dan je zou denken.

LEES OOK:

Kleine moeite, groot resultaat

In totaal voerden de onderzoekers dertien verschillende tests uit om de impact van een kort teken van leven te bepalen. Daaruit blijkt dat de mensen die het bericht sturen, vaak onderschatten hoe blij de ontvangers daarmee zijn. En dat die ontvangers over het algemeen erg enthousiast worden van een simpel sms’je, zeker als ze al lang niets meer gehoord hebben van de verzender.

De wetenschappers onderzochten met name de impact van een kort telefoontje, een sms, een mail of een klein cadeau. Sociale media werden weliswaar niet onderzocht, maar volgens hoofdonderzoeker Dr. Liu is er geen reden om aan te nemen dat de impact van een Facebook- of Instagram-bericht kleiner zou zijn. Heb je deze week dus vijf minuten over, stuur dan eens een berichtje naar vrienden waarvan je al lang niets meer gehoord hebt. Misschien is het wel het begin van een leuke zomeravond rond de barbecue.