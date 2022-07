Wout (22) investeert geld uit studentenjob in bedrijf en mag nu filmen op Formule 1

Een jaartje geleden begon student Wout Lambrecht (22) uit Mechelen in volle blok zijn eigen videoproductiebedrijf. Met het geld dat hij als koerier bij Deliveroo verdiende, kocht hij cameramateriaal. Vorige week sprong de Hasseltse student een gat in de lucht toen hij te oren kreeg dat zijn start-up mag filmen op de Formule 1 in Spa-Francorchamps.

Wout Lambrecht zit in zijn laatste jaar muziekmanagement, een voor Vlaanderen unieke professionele bacherloropleiding aan Hogeschool PXL in Hasselt. “In normale tijden zou ik als student in de muzieksector aan de slag zijn gegaan, maar de coronacrisis besliste er anders over. De sector lag stil”, vertelt hij.

De Mechelaar ging op zoek naar alternatieven en hij besliste om zijn eigen zaak op te starten. “Ik ontdekte dat videocontent een krachtig instrument was om organisaties en creatieve mensen te helpen om hun communcatieproblemen op te lossen”, zegt hij. Wout zat volop in examens en werkte aan zijn bachelor proef toen hij Ethos Media Agency oprichtte.

‘Ik wilde graag eigen bedrijf”

“Ik wilde altijd al graag een bedrijf opstarten, maar ik vond nooit het juiste concept. Met mijn videoproductiebedrijf heb ik gevonden wat ik graag doe en ik wil er volledig voor gaan”, zegt Wout. En dat lijkt aardig te lukken. “Na lang twijfelen, investeerde ik al het geld dat ik had verdiend als Deliveroo-koerier in cameramateriaal. Sindsdien blijven de opdrachten binnenkomen.”

Wout maakte van video zijn vak, maar hij geeft zijn studie muziekmanagement niet op/ — © rr

De jonge ondernemer heeft ondertussen zijn eigen kantoor in co-workingruimte The Timechamber in Ranst. Ethos Media Agency groeide van een videoproductiebedrijf met een camera uit tot een volwaardig productiehuis met twee werknemers.

Vorige week kreeg Wout te horen dat hij mag filmen op de Formule 1 in Spa-Franchorchamps. “Ik werk al een tijdje samen met Marc Van Sintruyen van 555 Management. Hij verzorgt voor festivals en organisaties de live experience. Wij nemen de video voor onze rekening. Ik ben enorm blij met alle kansen die mijn pad kruisen”, zegt hij.

“Diploma behalen voor ouders”

In september mag de student naar Oeganda om te filmen voor het Nyege Nyege Festival, een van de bekendste festivals voor elektronische muziek in Afrika.

Ondanks het succes dat hij momenteel boekt, stopte Wout niet met zijn studies muziekmanagement. “Ik wilde graag mijn diploma behalen voor mijn ouders. Zij hebben veel geïnvesteerd in mijn opleiding en de school was heel flexibel. Dankzij het statuut van student-ondernemer kon ik mij blijven focussen.”