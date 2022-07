Patrick Lefevere begint ook met vrouwenploeg aan Tour de France: “We hopen volgend jaar World Tour te worden”

“Daar is het nu heel spannend, maar nu ben ik wel hier om deze ploeg te steunen”, sprak Lefevere. “De UCI en World Tour pushten iedereen om een vrouwenploeg te beginnen, dus ben ik ook op de kar gesprongen. Ik heb in eerste plaats geprobeerd de juiste mensen samen te brengen. Het is niet dat het allemaal rond mij draait, ik heb daar geen tijd voor.”

“Ik ben hoopvol voor dit project. Vier maanden geleden hadden we niet verwacht in de Tour te staan, maar ik heb mijn netwerk bij de mannen wat aangewend om een wildcard te krijgen. Naar de toekomst toe hoop ik dat we kunnen blijven groeien. Op 18 juli wordt bekeken of we een World Tour-team kunnen worden. Budgettair zouden we volgend jaar beter moeten zitten dan nu omdat we er wat halsoverkop aan zijn begonnen.”