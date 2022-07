Tragisch detail van uren voor Ivana Trump stierf: “Ze stond op het punt eindelijk nog eens op reis te vertrekken”

Ivana Trump is onverwacht overleden in haar appartement in New York City. De eerste vrouw van Donald Trump werd 73. Ze had nog heel wat plannen, onthult Nikki Haskell (80), de beste vriendin van Ivana. De twee stonden op het punt om naar Saint-Tropez af te reizen, het eerste tripje van Ivana sinds de pandemie begon. “Ze kwam amper haar huis nog uit”, zegt de presentatrice in de Amerikaanse media. “Ze keek er echt naar uit om naar Europa te gaan.”

Presentatrice Nikki Haskell ontmoette Ivana Trump - toen nog Ivana Zelníčková - de avond dat ze haar toekomstige echtgenoot Donald voor het eerst zag. De twee werden boezemvriendinnen en zouden deze week naar Frankrijk vertrekken. “Ze was eindelijk klaar om er opnieuw op uit te trekken”, vertelt Haskell aan Page Six. “Ze kwam amper haar huis nog uit door de pandemie omdat ze erg bang was om besmet te raken met het coronavirus. Ze was helemaal in lockdown.”

De ex-vrouw van Donald Trump - ze scheidden in 1992 - plande naast haar tripje naar de Côte d’Azur ook een wereldreis met haar beste vriendin. “We overwogen om in januari twee maanden rond te reizen.” Maar het noodlot stak daar een stokje voor toen de hulpdiensten van New York rond middernacht een oproep binnenkregen over een hartstilstand. Ter plaatse troffen ze Ivana onderaan de trap aan, ze was bewusteloos en reageerde niet op pogingen om haar te reanimeren. Een wetsdokter moet de precieze oorzaak van haar dood achterhalen, maar volgens de politie was er geen misdrijf mee gemoeid.

Vriendinnen Ivana Trump en Nikki Haskell stonden in 2018 nog samen op de rode loper van de Grammy’s — © ISOPIX

“Ik kan het niet geloven”, aldus Haskell. “Ze keek er zo naar uit om naar Europa te gaan. We hadden altijd erg veel pret en ze hield van boten. Ze was een geweldige en inspirerende persoon. En mijn beste vriendin.”

